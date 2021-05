È atterrato a Orio al Serio un volo proveniente dall'India, 146 persone in isolamento

Ci sono 146 passeggeri che saranno messi in quarantena. Alle 19,10 di lunedì 3 maggio, infatti, è atterrato all’aeroporto di Orio al Serio il volo della compagnia aerea HiFly 5K 543, Airbus A330-900, arrivato da Amritsar in India. Tutti i passeggeri saranno trasferti in diversi hotel covid per restare in quarantena.

Dopo essere stati sottoposti a un test antigenico rapido, sono stati trasportati da mezzi della Croce rossa italiana negli alloggi. Dovranno restare "isolati" per dieci giorni e poi dovranno sottoporsi ad un nuovo tampone e attendere la decisione dell'Ats Bergamo.

La situazione in India con la variante del covid

In India la situazione è sempre più critica. Sono stati almeno 3.689 i morti per covid-19 tra sabato e domenica, il numero più alto registrato in un solo giorno dall'inizio della pandemia. Le vittime complessive sono almeno 215.542, secondo i dati diffusi dal ministero della Salute del Paese.

Le autorità hanno segnalato altri 392.488 nuovi casi di coronavirus, l'undicesimo giorno consecutivo di oltre 300.000 casi. Intanto, secondo gli ultimi dati diffusi dall'Indian Council of Medical Research, è iniziata la terza fase di vaccinazione per le persone di età superiore ai 18 anni. Finora in India sono state somministrate oltre 156 milioni di dosi dall'inizio della campagna di vaccinazione avviata a gennaio. L'India ha ricevuto sabato il primo lotto del vaccino Sputnik-V di fabbricazione russa.

Taiwan ha iniziato la spedizione di forniture mediche. "Sono in arrivo altri aiuti per i nostri amici in India", ha twittato il ministro degli Esteri di Taiwan Joseph Wu. Il primo lotto di forniture mediche, che include anche 500 bombole di ossigeno, è stato spedito dalla compagnia aerea taiwanese China Airlines, ha spiegato in una nota il ministero degli Esteri di Taiwan che inoltre ha affermato di aver evacuato cittadini taiwanesi che vivono in India, che è nel mezzo di una seconda ondata di pandemia. L'ondata dei contagi ha travolto i sistemi sanitari.