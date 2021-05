6 passeggeri positivi nell'ultimo volo dall'India

In corso esami per capire se si tratta della variante indiana. L'esito entro mercoledì

Dei 146 passeggeri arrivati lunedì sera nell'aeroporto di Orio al Serio con l'ultimo volo proveniente dall'India, 6 sono risultati positivi al covid. Al momento sono in corso acceramenti per capire se il virus contratto da questi viaggiatori è la temibile variante indiana. In ogni caso, come tutte le altre 140 persone, resteranno in isolamento in hotel.

Per imbarcarsi i passeggeri avevano dovuto presentare un tampone negativo eseguito entro le 72 ore prima della partenza. Ma per sei di loro il test effettuato all'arrivo nello scalo bergamasco ha dato invece esito positivo. Le verifiche per chiarire se si tratti della variante indiana verranno effettuate da un laboratorio a cui si è rivolta l'Ats e che darà l'esito entro mercoledì.

Tutte le persone presenti sul volo (129 passeggeri fra cui due bambini e 17 membri dell'equipaggio) lunedì sera sono stati portati in due covid hotel, presidiati dalle forze dell'ordine 24 ore su 24, il Mercure di Bergamo e al 'La Muratella' di Cologno al Serio, dove passeranno i dieci giorni di quarantena obbligatoria. I sei positivi, in particolare, si trovano in una sezione apposita dell'albergo di Cologno e qui trascorreranno l'intero periodo di isolamento. "La macchina ha funzionato bene" ha commentato Massimo Giupponi, direttore generale di Ats Bergamo.