Taxi, non solo voucher: Palazzo Marino pensa alle tessere prepagate

Non solo voucher per aiutare i tassisti di Milano: il Comune pensa anche ad altri sistemi, in particolare a tessere preppagate, per superare quelli che sono stati gli inconvenienti della sperimentazione dei voucher. Lo ha fatto sapere Marco Granelli, assessore alla mobilià, durante il consiglio comunale di lunedì 8 febbraio.

I voucher sono stati criticati dai tassisti su due fronti: il primo è la scarsa facilità di accesso al sistema (occorre registrarsi sul portale di Palazzo Marino e la procedura non è delle più immediate), il secondo è l'effettivo utilizzo, non così diffuso rispetto alle aspettative della categoria.

Taxi: si pensa anche alle tessere prepagate

"Le tessere prepagate hanno modalità più lunghe nella consegna ma permettono di superare il problema degli anticipi", ha commentato Granelli durante la seduta consigliare. "Nel dibattito in Parlamento stiamo cercando di superare anche il limite delle categorie e vorremmo riuscire ad ampliarle il più possibile: è un lavoro che stiamo facendo insieme con Anci. Il percorso esiste ed è autorizzato", ha aggiunto riferendosi alle persone che avranno diritto ad accedere alla misura e ai fondi governativi che saranno messi a disposizione.

Durante i mesi di sperimentazione, a Milano, 14 mila persone hanno usato almeno un voucher taxi, per un totale di 31.500 voucher. 10 mila i cittadini milanesi che si sono iscritti al portale. "Penso sia stato un percorso che ha dato un contributo di mobilità sicura ai milanesi e dare delle risorse al comparto taxi", ha concluso Granelli.