Per la prima volta nel 2022 zero morti per covid in Lombardia (ma aumentano i ricoveri)

Uno zero atteso da mesi. Nelle ultime 24 ore, per la prima volta nel 2022, in Lombardia non si sono registrati morti per covid. A ufficializzarlo è il bollettino regionale diffuso dal Pirellone: i decessi dall'inizio della pandemia in regione restano alla, tragica, cifra di 40.691 vittime. L'ultima volta che era successo era l'8 novembre scorso, da allora si era sempre contata almeno una vittima al giorno.

Buoni anche i dati sui tamponi. Con 30.092 test effettuati, i nuovi positivi scoperti sono stati 4.672, con una percentuale di positività del 15,5%, in calo rispetto alla giornata precedente, quando era arrivata al 16,4.

Nella città metropolitana di Milano sono 1.810 i nuovi contagi, di cui 894 soltanto nel capoluogo. In chiaroscuro invece i numeri che arrivano dagli ospedali. Le terapie intensive continuano a svuotarsi - al momento i posti letto occupati sono 19, uno in meno rispetto a ieri -, ma contemporaneamente nei reparti ordinari i ricoveri aumentano. Ad oggi i pazienti sono 493, 19 in più nelle ultime 24 ore: un trend che conferma la crescita degli ultimi giorni, che al momento resta comunque sotto controllo e non allarma.