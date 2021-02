Milano e la Lombardia viaggiano verso la zona arancione: ecco cosa potrebbe cambiare

La decisione non è ancora ufficiale ma è trapelata dopo la riunione della cabina di regia

Manca ancora l'ufficialità ma è quasi certo che Milano e la Lombardia cambieranno colore: lasceranno la zona gialla per diventare arancione. È quanto emerso nella tarda mattinata di venerdì 26 febbraio dopo la fine della riunione della cabina di regia sull'aggiornamento settimanale dell'andamento epidemiologico.

Oltre alla Lombardia diventerebbero arancione anche il Piemonte e le Marche, la Basilicata, invece, potrebbe diventare zona rossa.

Zona arancione: cosa non si può fare

Secondo quindi le nuove regole per il contenimento del contagio da covid-19, è consentito spostarsi all'interno del proprio comune, tra le ore 5.00 e le 22.00, nel rispetto delle specifiche restrizioni introdotte per gli spostamenti verso le altre abitazioni private abitate. Gli spostamenti verso altri comuni sono consentiti esclusivamente per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È sempre consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione. Ricapitolando, quindi:

è vietata la circolazione dalle 22 alle 5;

non si può uscire dal proprio comune;

i centri commerciali sono chiusi nei giorni festivi e prefestivi;

i negozi sono aperti;

bar e ristoranti sono chiusi; è consentito l'asporto fino alle 22;

il trasporto pubblico ha una capienza del 50%;

piscine, palestre, cinema e teatri sono chiusi;

i musei sono chiusi;

la didattica nelle scuole superiore è in presenza dal 50 al 75%.

