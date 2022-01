Lombardia 'salva' da zona arancione, Fontana: "Rivedere sistema colori"

Scongiurata, una volta di più, la zona arancione, la Lombardia resta in gialla. Nel frattempo il governatore della Regione, Attilio Fontana chiede di rivedere il sistema dei colori.

"Il sistema delle zone ha funzionato nelle prime fasi della pandemia e prima degli effetti della campagna vaccinale, ora va sicuramente rivisto - scrive il presidente lombardo sui social -. Le vaccinazioni stanno dimostrando di mitigare e prevenire l'effetto della malattia da covid".

"Chiediamo al Governo - continua Fontana - di rivedere i parametri e mettere a punto un sistema che consenta da un lato di monitorare l’andamento della pandemia, ma anche di convivere con il virus. È assolutamente necessaria anche una semplificazione delle regole su isolamenti e quarantene che di fatto stanno producendo gli stessi effetti di un lockdown, con centinaia di persone asintomatiche costrette a casa. I cittadini hanno mostrato grande senso di responsabilità, si sono vaccinati, l’evidenza ci sta dimostrando che questo ha migliorato la situazione, ora lasciamoli liberi di tornare alla vita".

Nei giorni scorsi la Regione aveva annunciato l'aumento del numero dei posti covid in terapia intensiva, proprio per evitare la zona arancione. Attraverso una circolare inviata dalla Direzione Welfare agli ospedali (che hanno rimandato alcuni interventi) erano stati individuati 280 letti in più. Il cuscinetto riduceva la percentuale di occupazione delle rianimazioni, allontanando il rischio di finire in zona arancione. Grazie ai nuovi posti, infatti, la percentuale di occupazione era scesa dal 17 al 14%, ben lontana da quota 20%, parametro che - insieme agli altri già sforati - avrebbe fatto scattare le ulteriori restrizioni.