Milano e la Lombardia in zona arancione prima di Pasqua? Ecco tutte le ipotesi

La decisione verrà presa nella giornata di venerdì, per il momento i dati non sono incoraggianti

Non è ancora chiaro se Milano e la Lombardia andranno in zona arancione lunedì 29 marzo. La decisione verrà presa venerdì dal governo e, a giudicare dagli ultimi dati, forse non c'è troppo da sperare nella promozione: negli ospedali della Lombardia continuano ad aumentare i ricoveri covid.

L'ultimo monitoraggio, pubblicato nel pomeriggio di martedì 23 marzo, registrava un aumento significativo dei pazienti covid (+227 rispetto a lunedì). Nelle strutture sanitarie lombarde ci sono 8.001 pazienti che stanno combattendo contro il coronavirus (7.165 nei reparti, 836 in terapia intensiva).

Cosa deve succedere in Lombardia per andare in zona arancione

Affinché la Lombardia torni in zona arancione (qui le regole relative) prima di Pasqua sarà necessaria una drastica diminuzione del numero dei contagi (molto complicata, tanto che la speranza di andare in zona gialla non viene nemmeno presa in considerazione). Nei giorni scorsi Fontana aveva fatto una dichiarazione che aveva aperto qualche spiraglio: "Non anticipo niente, ma vedo qualche leggero miglioramento", ma a quelle timide parole non ne sono seguite altre.

Comunque anche se ci fossero le condizioni per passare da zona rossa a zona arancione già da lunedì 29 marzo, Milano e la Lombardia ritornerebbero in rossa il 3, 4 e 5 aprile, per il weekend di Pasqua. Come tutto il resto d'Italia, stando a quanto stabilito dall'ultimo decreto legge in materia, firmato dal premier Mario Draghi il 12 marzo.

Cosa succederà dopo il lockdown di Pasqua?

Per il momento non è chiaro se dopo Pasqua il governo continuerà sui suoi passi o concederà qualche libertà in più. Saranno i dati della prossima settimana a orientare l'esecutivo guidato da Draghi verso una decisione definitiva. Il nuovo decreto legge potrebbe anche semplicemente prorogare quello attualmente in vigore e contenere solo alcune norme che uniformano le procedure nelle regioni italiane riguardo il piano di vaccinazione, ma l'ipotesi appare improbabile anche se l'impianto generale non sarà stravolto.

Nessuna indicazione ancora sulle misure, ma tutti gli occhi sono puntati sulla scuola: il pressing è fortissimo per un ritorno in classe di tutti gli studenti fino alla prima media, anche in zona rossa. Ma nel governo già si avverte anche la pressione di chi guarda alle nuove misure restrittive adottate da Angela Merkel e ipotizza che la linea del rigore debba indirizzare le scelte del governo anche per il mese di aprile.

La settimana prossima si terrà una cabina di regia con le forze di maggioranza per stringere, decidere il da farsi, visto che il premier vuole che gli italiani non vengano colti impreparati, che dunque vadano avvisati per tempo debito.