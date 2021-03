Lombardia in zona arancione rafforzata da oggi, a Milano parchi aperti o chiusi?

Parchi aperti o chiusi a Milano? In una Lombardia che da venerdì mattina è in zona arancione rafforzata, con maggiori divieti per cercare di arginare la nuova avanzata del covid, le aree verdi cittadine restano aperte, ma con qualche restrizione.

A fare chiarezza, con un post su Facebook, ci ha pensato l'assessore all'urbanistica e al verde di palazzo Marino, Pierfrancesco Maran. "Parchi a Milano. Precisazione sulle nuove norme regionali - ha scritto -. L'ordinanza di regione Lombardia che istituisce la zona arancione rafforzata prevede da domani che non si possano utilizzare le aree attrezzate per gioco e sport - altalene, campi da basket, bocciofile, ecc -. Questo significa che è vietato l'utilizzo di attrezzature e spazi connessi, ma non è prevista la chiusura dei parchi cintati che restano disponibili nel rispetto del distanziamento".

In effetti al punto 9 l'ultima ordinanza di regione Lombardia recita che "non è consentito l’utilizzo delle aree attrezzate per gioco e sport - a mero titolo esemplificativo, aree attrezzate con scivoli ed altalene, campi di basket, aree skate etc - all’interno di parchi, ville e giardini pubblici, fatta salva la possibilità di fruizione da parte di soggetti con disabilità".

Quindi, a differenza di marco scorso - quando durante il primo lockdown era scattata la serrata - a Milano e in tutta la Lombardia i parchi pubblici restano aperti. Sarà necessario, chiaramente, rispettare tutte le norme, rispettando il distanziamento sociale e indossando la mascherina.