Milano sarà in zona bianca da lunedì, secondo Fontana

La zona bianca è essere davvero dietro l'angolo per Milano e la Lombardia. "Da lunedì saremo bianchi. I dati sono quelli". Lo ha detto il presidente della Regione Attilio Fontana a margine del Consiglio regionale di martedì 22 febbraio.

I parametri per i cambi di colore sono stati ridisegnati a luglio 2021 dal governo Draghi, che ha stabilito che per il bianco sono necessari un'incidenza settimanale non superiore ai 50 casi per 100mila abitanti - prima unica condizione prevista -, oltre che un tasso di occupazione sotto il 10% per le terapie intensive covid e sotto il 15% per i reparti ordinari.

La Lombardia, stando ai dati di lunedì 21 febbraio, è in regola con i dati. In terapia intensiva ci sono 143 pazienti - al di sotto del 9% di occupazione - e i reparti ordinari stanno curando 1.340 persone, anche in questo caso sotto la soglia stabilita. L'ormai certo cambio di zona, dunque, verrà annunciato venerdì 25 febbraio e sarà effettivo dal lunedì successivo, quindi dall'ultimo giorno di febbraio.

Cosa cambierà? Sostanzialmente non cambierà nulla dato che nei giorni scorsi è caduto l'obbligo di indossare la mascherina all'aperto in zona gialla, ma la zona bianca serve a certificare, se si può dire così, che la quarta ondata di coronavirus è alle spalle.