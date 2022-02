La Moratti ha detto che la Lombardia è da zona bianca

“La Lombardia è da zona bianca". Così ha twittato la vicepresidente della Regione e assessora al Welfare, Letizia Moratti nel pomeriggio di venerdì 18 febbraio.

"Con un 14,6% di occupazione dei posti letto in area medica e un 8,6% nelle terapie intensive, un Rt regionale a 0,62 e un’incidenza che scende rapidamente si disegna un quadro che colloca saldamente la Lombardia in zona bianca”, ha scritto Moratti su Twitter facendo riferimento ai dati del bollettino di venerdì.

Nella giornata del 18 febbraio verrà effettuato il monitoraggio dell'Istituto superiore di sanità. Sarà questo a determinare il passaggio delle Regioni da una fascia di colore all'altra. La Lombardia, attualmente in zona gialla, attende il ritorno in zona bianca, che comunque non segnerà alcun cambiamento significativo per la popolazione.

I parametri per i cambi di colore sono stati ridisegnati dal governo Draghi, che ha stabilito come per il bianco siano necessari un'incidenza settimanale non superiore ai 50 casi per 100mila abitanti - prima unica condizione prevista - oltre che un tasso di occupazione sotto il 10% per le terapie intensive covid e sotto il 15% per i reparti ordinari.