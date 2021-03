Zona gialla sempre più lontana, tutta l'Italia in rossa o arancione anche dopo Pasqua

La zona gialla, quella più libera, a cui tutte le Regioni aspirano (se si esclude la bianca i cui parametri al momento sono molto lontani per tutti i territori), potrebbe essere ancora "eliminata" con il nuovo decreto previsto per dopo Pasqua e Pasquetta. L'idea sembra prendere sempre più piedi nonostante una parte del Governo spinga per la riapertura, pare che il Comitato tecnico scientifico inviti invece alla cautela anche dopo il 7 aprile.

La zona gialla ancora eliminata

Nei prossimi giorni, stando allo standard del Governo Draghi, con un po' di anticipo per non cogliere i cittadini di sorpresa, verrà presa la decisione. Le ipotesi sul tavolo sono due. Continuare a sovrapporre la zona arancione alla zona gialla fino almeno al 15 aprile. Oppure, addirittura per un altro mese, fino all'inizio di maggio come deciso con l'ultimo decreto legge del 12 marzo, che ha superato il Dpcm del 2.

Cosa succederà in Italia dopo il 6 aprile? Dopo Pasquetta si pensava che tutto sarebbe potuto cambiare ma le cose invece potrebbero rimanere quasi immutate. In attesa di capire gli orientamenti del governo e di conoscere l'andamento della curva epidemiologica a fine mese, il punto certo è che le questioni da affrontare non sono poche. La speranza di tutti è che nel prossimo futuro la curva dei contagi e dei ricoveri in ospedale torni a scendere definitivamente, dando così inizio ad un processo di ritorno alla normalità. Ma è difficile immaginare una sorta di "liberi tutti" prima dell'estate, soprattutto per la lentezza della campagna vaccinale.

Cosa succede dopo Pasqua? Riaprono le scuole?

Quello che quasi certamente potrebbe cambiare dopo Pasqua è l'apertura delle scuole, almeno di quelle frequentate dagli studenti più piccoli. Nel piano per una riapertura in sicurezza e per limitare e contenere il più possibile l'ulteriore diffusione del virus c'è quindi l'idea di sottoporre gli alunni al tampone rapido per tornare in classe. Una richiesta, quella dei tamponi rapidi per gli studenti al rientro a scuola (anche per quelli della scuola dell’infanzia) che arriva dal ministro Patrizio Bianchi, coadiuvato dall’ex coordinatore del Cts Agostino Miozzo.

Il test dovrebbe essere fatto il primo giorno di scuola, al rientro, e poi ripetuto una volta a settimana. Nel caso dovessero riscontrarsi casi di positività, allora tutta la classe dovrà sottoporsi al tampone molecolare. Durante il questione time del 24 marzo alla Camera, dopo aver ribadito che la ripresa delle attività didattiche in presenza “rappresenta un obiettivo prioritario che il governo condivide pienamente”, Bianchi aveva ricordato come nel dl Sostegni fossero state stanziate "le necessarie risorse - 150 milioni di euro - per l'acquisto di ulteriori dispositivi di protezione e materiali per l'igiene individuale e degli ambienti, per la predisposizione di presidi medico sanitari di supporto all'attività di somministrazione di test diagnostici alla popolazione scolastica e all'espletamento del contact tracing per il più efficace e tempestivo raccordo con i Dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali".