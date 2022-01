Niente zona arancione, Milano e la Lombardia restano in giallo

Milano e la Lombardia non andranno in zona arancione nella settimana dal 17 al 23 gennaio ma resteranno colorati di giallo. Il fatto è stato annunciato dal presidente Attilio Fontana nella tarda mattinata di oggi.

La Regione, per il momento, ha due parametri su tre da zona arancione. L'incidenza dei casi ogni 100mila abitanti è nettamente superiore ai 150 e la soglia dei ricoveri covid ordinari è al di sopra del 30%. La fascia di rischio superiore, tuttavia, non è scattata a causa dei numeri delle terapie intensive, al di sotto della soglia del 20%. "Uno dei tre parametri previsti per il passaggio di zona (quello delle terapie intensive, ndr) è ancora sotto la soglia di allarme - ha spiegato Fontana -. Stiamo assistendo da giorni a una riduzione del numero dei contagiati e questo ci fa ben sperare. La variante Omicron è nuova e ancora in fase di studio, vedremo come si evolverà la situazione nei prossimi giorni".

Nella giornata di oggi, comunque, si riunirà la cabina di regia di Ministero e Iss per monitorare i dati settimanali dell'andamento epidemiologico e verrà analizzata anche la proposta della Lombardia di non inserire i positivi asintomatici nel computo dei ricoverati.

"È evidente che esiste una differenza tra chi entra in ospedale per una patologia che dipende dal Covid e chi entra per un'altra patologia, magari perché ha subito un incidente stradale e, sottoposto al tampone pre-ricovero, risulta positivo - ha precisato il governatore -. Sono due fattispecie che, per questione di correttezza, devono essere distinte".