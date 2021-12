Milano e Lombardia in zona Gialla a Natale? Fontana: "I dati migliorano"

Milano la Lombardia in zona gialla a Natale? Forse no. Il condizionale è d'obbligo ma secondo il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, la situazione sul fronte dell'epidemia da covid sta migliorando. "Sono abbastanza fiducioso, vedo che i nostri numeri pur essendo in peggioramento sono in peggioramento relativo: ieri per la prima volta c'è stata una riduzione del numero delle persone ricoverate in ospedale, anche se è un dato relativo e probabilmente oggi risaliranno, ma la risalita dei numeri sta avendo un ridimensionamento": ha detto il presidente Fontana all'evento "Mi+Pnrr" nella mattinata di lunedì 13 dicembre.

"Il fatto che ci sia una riduzione è un segnale che qualcosa sta cambiando, e significa che probabilmente questa salita, che era abbastanza spinta, si sta riducendo - ha puntualizzato Fontana -. Magari oggi risalirà, ma penso che si vada verso la fine del peggioramento della situazione".

Le vaccinazioni proseguono

L'unica soluzione per arginare la crescita del virus e il cambio di colore della Regione, comunque, resta il vaccino. "Credo che insistendo sulla campagna vaccinale, il continuare a mantenere il rispetto delle minime sicurezze ci potrà preservare da ulteriori chiusure e spero da passaggi di colore - ha proseguito Fontana - dal bianco al giallo cambia poco ma è una questione psicologica spero che non si passi al giallo per dimostrare alle persone che hanno fatto dei sacrifici e che questi sacrifici hanno dato risultati, Non dimentichiamoci che l'anno sorso eravamo in rosso". Con le nuove iniezioni di vaccino, comunque, "si darà una grossa mano a fermare il virus. Mi auguro che la gente lo capisca".

Affrontando la questione dei preparati anticovid per i bimbi nella fascia tra i 5 e gli 11 anni Fontana ha messo in luce come sia fondamentale immunizzare anche questa parte della popolazione: "Ho sempre detto e lo ribadirò che è necessario portare avanti con massima determinazione la campagna vaccinale". Non solo, la campagna accelera anche sul fronte delle dosi booster: "Mi sembra che i numeri delle terze dosi siano ritornati a livelli eccellenti: abbiamo superato le 90mila (dosi quotidiane, ndr). Quindi dobbiamo proseguire in questa direzione. Gli iscritti sono tanti e penso che quando avremo concluso le terze dosi potremmo tirare un po' il fiato", ha commentato. "Bisogna parlarne, bisogna che la gente si convinca e si renda conto di cosa rappresenta questa vaccinazione e quali sono i rischi che può comportare non farla".