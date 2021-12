Lombardia in zona gialla? Oggi i dati decisivi per non salutare la zona bianca

In bilico. Regione Lombardia attende i dati di oggi, giovedì 23 dicembre, per conoscere il proprio destino. Dopo oltre sei mesi di zona bianca, infatti, la regione rischia seriamente di tornare in zona gialla e di ricominciare a fare i conti con le restrizioni anti covid.

L'epidemia ha ripreso a correre, spinta anche dalla nuova variante Omicron, e da tempo Milano e gli altri capoluoghi fanno segnare parametri che fanno suonare qualche campanello d'allarme. Per il declassamento dal bianco al giallo, come stabilito dal decreto del governo Draghi, "servono" un'incidenza superiore ai 150 casi di coronavirus per 100mila abitanti e un'occupazione superiore al 10% per le terapie intensive e al 15% per i reparti ordinari.

L'incidenza, in Lombardia e nel resto d'Italia, da tempo è ormai oltre il limite massimo e nei giorni scorsi, come comunicato dal governatore Attilio Fontana, "per i ricoveri in terapia intensiva abbiamo da poco superato la misura fatidica del 10%". I ricoveri nei reparti ordinari, anche grazie all'aumento dei posti letto, sono invece vicinissimi alla soglia d'allerta, ma ancora inferiori, e martedì lo stesso presidente della regione ha ammesso che "dovremo aspettare i dati di giovedì per capire se passeremo in zona gialla o resteremo in zona bianca".

Per il weekend di Natale la Lombardia sarà in ogni caso bianca, ma il rischio grande è che da lunedì 27 il colore possa essere diverso. Il monitoraggio decisivo sarà quello di domani, venerdì 24 dicembre, quando l'istituto superiore di sanità fornirà i dati al ministero della salute, che deciderà poi le fasce di rischio delle regioni e che potrebbe "regalare" alla Lombardia un capodanno in giallo.

I dati dell'ultimo bollettino, di mercoledì 22 dicembre, hanno fatto segnare numeri ancora in peggioramento: i casi sono stati 10.569, con una percentuale di positività del 5,7%, i ricoveri in terapia intensive sono 164 - più 3 in 24 ore - e nei reparti ordinari ci sono 1.352 posti letto occupati, con un aumento di 45 in un giorno.