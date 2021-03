Zona rossa, Milano e la Lombardia in bilico: tutti i dati sull'indice Rt nell'ultimo report di Ats

Milano e la Lombardia continuano a fare i conti con l'emergenza covid, ormai esplosa con tutta la sua violenza in questa terza ondata, come ammesso più volte dagli stessi vertici del Pirellone. In una regione tutta 'colorata' di arancione rafforzato, gli occhi continuano a essere puntati sulla situazione degli ospedali - reparti ordinari e di terapia intensiva si stanno riempendo - e sui vari indici Rt, che certificano la possibilità di contagio.

Venerdì arriverà il monitoraggio dell'istituto superiore di sanità che guiderà poi il ministero della salute nella scelta delle fasce di rischio per le regioni italiane e Milano e la Lombardia continuano a essere pericolosamente in bilico verso la zona rossa.

I dati dell'ultimo documento di Ats città metropolitana di Milano - pubblicato martedì 9 marzo - non sono dei migliori. L'"Rt giornaliero per data di tampone, media su 7 giorni" è 1,28, che sale a 1,31 se calcolato su una media di 14 giorni. L'"Rt giornaliero per data di ricovero, media su 7 giorni" è 1.27, mentre è 1.23 se la media viene allargata ai 14 giorni.

Considerando solo il comune di Milano la situazione cambia di poco: Rt giornaliero per data di tampone a 1.27 per 7 giorni e 1,30 per 14 giorni. La soglia d'allarme stabilita per il passaggio in zona rossa, stando ai criteri del ministero della salute e della cabina di monitoraggio, è 1.25: appare evidente, quindi, che la Lombardia sia a rischio.

E anche guardando al dato dei 250 contagi per 100mila abitanti la situazione non migliora. Sempre secondo l'ultimo report di Ats, sono infatti decine i comuni della città metropolitana che sono finiti sotto osservazione per aver superato il livello di guardia, in una regione che è sempre più in equilibrio tra l'arancione e il rosso.