Milano e la Lombardia in zona rossa? Fontana: "Bisogna aspettare i dati del Cts"

Per il momento la Regione resta in zona arancione ma il cambio di colore non è un'ipotesi remota

È alto o l'allarme in Lombardia per la diffusione di Covid-19 e delle sue varianti. Per il momento la regione si trova in arancione ma il colore tende verso tinte più scure: da mercoledì 3 marzo è scattata la zona arancione rinforzato che coinvolge l'intera provincia di Como, alcuni centri del Cremonese (compresa Cremona), della provincia di Pavia, di Milano e di Mantova. Non solo: la misura è in vigore anche nella provincia di Brescia e in alcuni comuni bergamaschi dove è stata prorogata la misura.

Ma la Regione sta andando verso la zona rossa? Per il momento non c'è una risposta a questa domanda. "Bisogna aspettare i dati del Cts e poi si faranno le valutazioni del caso, per ora monitoriamo costantemente e giornalmente le situazioni di pericolosità", ha detto il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, in conferenza stampa nel pomeriggio di mercoledì.

Dello stesso avviso Letizia Moratti, assessore al welfare: "Non abbiamo evidenza su Lombardia in zona rossa. Abbiamo riunioni quotidiane con la Commissione Indicatori per vedere quali misure mettere in campo, ma sarà la cabina di regia venerdì a dirci come sarà la nostra Regione da lunedì prossimo".

Ha un altro pensiero, invece, Guido Bertolaso, consulente de governatore lombardo Attilio Fontana per la campagna vaccinale anti-Covid: "A me sembra che tutta Italia, tranne la Sardegna, si stia avvicinando a passi lunghi verso la zona rossa — ha detto l'ex numero uno della Protezione civile —. La Lombardia, per quello che ha passato nei mesi scorsi, è più vulnerabile rispetto ad altre regioni, ma non sono preoccupato per questa regione. Più che per altre è fuori discussione che bisogna vaccinare. Si può fare molto di più rispetto a quello che già stiamo facendo rispetto a questa situazione. Bisogna andare a Bruxelles a battere i pugni".