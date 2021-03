Lombardia zona rossa da lunedì 15 marzo: cosa cambia e tutte le regole

Da lunedì 15 marzo la Lombardia (e almeno fino al 6 aprile 2021), come diverse altre regioni in Italia, visto il peggiorare della situazione epidemica dovuta al covid-19, dall'arancione rinforzato passa alla zona rossa. Ecco cosa cambia.

Spostamenti

Sono consentiti esclusivamente i seguenti spostamenti: per comprovati motivi di lavoro, salute o necessità (anche verso un’altra Regione o Provincia autonoma); il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione. Non sono consentiti gli spostamenti verso abitazioni private abitate diverse dalla propria, salvo che siano dovuti a motivi di lavoro, necessità o salute. Anche gli spostamenti entro il proprio Comune devono essere giustificati.

Scuole

Nelle zone rosse è prevista la sospensione dell’attività in presenza delle scuole di ogni ordine e grado, compresi i nidi, le scuole dell’infanzia ed elementari. Resta garantita la possibilità di svolgere attività in presenza per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.

Seconde case

E' possibile fare "rientro" alla propria residenza, domicilio o abitazione, senza prevedere più alcuna limitazione rispetto alle cosiddette "seconde case". Pertanto, proprio perché si tratta di una possibilità limitata al "rientro", è possibile raggiungere le seconde case, anche in un'altra Regione o Provincia autonoma (e anche da o verso le zone “arancione” o “rossa”), solo a coloro che possano comprovare di avere effettivamente avuto titolo per recarsi nello stesso immobile anteriormente all’entrata in vigore del Decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2. La casa di destinazione non deve essere abitata da persone non appartenenti al nucleo familiare convivente con l’avente titolo, e vi si può recare unicamente tale nucleo.

Chiusi i barbieri e centri estetici

Chiusi i servizi alla persona come parrucchieri, barbieri e centri estetici.

Figli dai nonni

E' possibile portare i figli dai nonni anche se è fortemente sconsigliato. Lo spostamento è ammesso solo in caso di estrema necessità, se entrambi i genitori sono impossibilitati a tenere i figli con sé per ragioni di forza maggiore. Ove possibile, è assolutamente da preferire che i figli rimangano a casa con uno dei due genitori che usufruiscono di modalità di lavoro agile o di congedi.

Bar e ristoranti solo asporto

Bar e ristoranti sono chiusi al pubblico, potranno fare vendita da asporto dalle 5 alle 18 senza restrizioni e dalle 18 alle 22 solo per i ristoranti. La consegna a domicilio è consentita senza limiti di orario, ma deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti.

Altri negozi

Restano aperti farmacie, supermercati e negozi di beni di prima necessità.