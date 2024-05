Perché 3mila persone hanno corso alle 5.30 per le strade di Milano

Circa 3mila persone hanno corso per le strade di Milano all’alba di venerdì 24 maggio per la “5.30 delle 5.30”, la corsa di cinque chilometri e 300 metri che si corre ogni maggio prima del sorgere del sole.

La corsa ha preso il via ai giardini pubblici Indro Montanelli di Milano ed è arrivata nello stesso punto dopo un anello nel cuore della città che ha toccato via San Primo, piazza San Babila, piazza Duomo, Galleria Vittorio Emanuele, via Borgospesso, via Alessandro Manzoni e via Palestro.

“Abbiamo fatto il record post covid - ha spiegato Sabrina Severi, una degli organizzatori -. Molti di loro sono con noi dalla prima edizioni nel 2010 quando ancora partivamo in via Dante”. All’arrivo ogni podista è stato ricompensato con un cestello di ciliegie, il minimo per presentarsi in ufficio senza un buco nello stomaco.