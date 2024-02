Atm, corse ridotte anche a febbraio: mancano gli autisti

Altre 13 linee di superficie di Atm hanno subito una 'rimodulazione' delle frequenze: si aggiungono a quelle su cui l'azienda di trasporto di Milano era intervenuta a fine 2023, portando il totale delle linee rimodulate a 76 su 130 complessive. La frequenza sarebbe stata ritoccata 'perdendo' circa 3 minuti. La ragione è la stessa dell'anno scorso: non ci sono abbastanza conducenti. E, se per un certo periodo si è potuto 'tamponare' con gli straordinari, non è possibile proseguire all'infinito.

Alla carenza di personale, infatti, si aggiungono i conducenti che vengono a mancare all'improvviso, magari perché ammalatisi. In quel caso non è possibile, per Atm, sopperire immediatamente. Ne era stata 'vittima', un giorno, anche l'assessora milanese alla mobilità Arianna Censi, e lo aveva riferito in consiglio comunale lunedì 19 febbraio: "La settimana scorsa - aveva detto - ho fatto un giro sulla 77 e le prime due corse del mattino sono saltate entrambe, perché gli autisti non si sono presentati in quanto malati e non c'erano sostituti".

La soluzione, quindi, è la rimodulazione. Ma come funziona? Per minimizzare l'impatto, dilatando le frequenze, in caso di salto della corsa si dovrebbe attendere meno tempo. L'altro effetto, ovviamente, è che le corse garantite saranno un numero minore rispetto a quello odierno (o almeno pre-rimodulazione).

Dunque, 76 linee, si diceva, tra quelle rimodulate a fine 2023 e quelle rimodulate a febbraio 2024. Ma come si sono state scelte? Anzitutto non si sono toccate quelle interurbane, perché hanno già tempi d'attesa vasti tra una corsa e l'altra. E poi non sono state toccate le linee già coinvolte, nel corso del 2023, alla rimodulazione per l'attivazione contestuale di M4 fino a San Babila.

Problema europeo

La carenza di conducenti è un problema generale del trasporto pubblico locale, a livello europeo. Naturalmente i costi di una grande città come Milano costituiscono una ulteriore 'barriera all'ingresso', che però da sola non basta a spiegare il fatto che ci siano sempre meno persone interessate alla professione.

Si pensi solo che in Europa ci sarebbero 105mila posizioni non coperte di autisti (di autobus e pullman), con carenza aumentata del 54% rispetto al 2022, e più dell'80% degli operatori ha difficoltà ad assumere conducenti. Inoltre, nei prossimi 5-10 anni, più di 1 milione e 200mila autisti andrà in pensione. L'Italia 'soffre' questo problema con circa 10mila autisti in meno rispetto all'organico 'ideale' (11% di posizioni non coperte), ma è un buona compagnia: in Spagna la percentuale sale al 14%, in Olanda addirittura al 20%, mentre in Francia e Germania si attesta su circa il 10%.

Verso la soluzione?

Ma, tra qualche mese, e almeno per un po' di tempo, il problema si potrebbe risolvere. Atm, infatti, ha investito proprio sulle classiche 'barriere all'ingresso': la patente D e la carta d'abilitazione al trasporto di persone costano in tutto circa 3mila euro, ma l'azienda milanese da circa un anno paga di tasca sua per gli aspiranti conducenti, a cui eroga anche un bonus per l'affitto in caso di trasferimento in città. Infine, in autunno, Atm ha organizzato un 'job tour'.

Queste iniziative stanno producendo buoni risultati: Atm ha individuato circa 350 persone idonee a diventare conducenti, che ora stanno iniziando a conseguire la patente D e poi la carta d'abilitazione. Considerando che l'organico è sottodimensionato di circa 300 persone, si può immaginare che, in autunno, l'organico sarà ripristinato.