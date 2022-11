Corsi di cucina a Milano, orari e prenotazioni

Panificazione, pasta fresca e pasta ripiena, ma anche corsi completi nel weekend. Scopri subito i corsi di Food Genius Academy a Milano e diventa un cuoco provetto.

Food Genius Academy: La Scuola

FGA è il centro di formazione specializzato nelle arti culinarie, in tutte le sue espressioni: cucina, pasticceria, management, comunicazione, fotografia.

La scuola si trova in uno storico cortile nel cuore del quartiere dei navigli milanesi, ricavato da una fonderia. Negli spazi rinnovati si fonde il fascino vintage di una vecchia fabbrica e il liscio acciaio di una cucina professionale d’avanguardia.

Food Genius Academy: i corsi di panificazione

Il corso di panificazione di Food Genius Academy Milano offre una formazione completa di taglio pratico che ti dà la possibilità di apprendere tutte le tecniche dell’arte bianca e della panificazione, sia in chiave tradizionale che contemporanea.

Vuoi conoscere le tecniche per preparare l’impasto perfetto e a cuocerlo a regola d’arte? Grazie ai nostri docenti maestri panificatori e pizzaioli ti insegneremo le conoscenze e le tecniche base fondamentali per imparare a fare un buon pane (pizza, focacce, grissini…) sia nel forno di casa che in uno professionale.

Perfetto per appassionati di lievitazione, non serve esperienza, in Food Genius Academy partiamo dalle basi.

Vuoi cominciare a sfornare il tuo pane e i tuoi lievitati? Iscriviti ora al corso di panificazione di Food Genius Academy!