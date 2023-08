I corsi di Milanosport aumenteranno per applicare l'Iva (ma ci sarà uno sconto)

Milanosport ritoccherà all'insù i prezzi dei corsi sportivi e, per il momento, ha sospeso le vendite, in modo da ricalibrare le tariffe. Non è frutto di una decisione autonoma ma di un'imposizione dell'Agenzia delle Entrate, che ha indicato alla società la necessità di applicare l'Iva anche sui corsi considerati 'didattici'.

La nuova linea interpretativa impone quindi a Milanosport (la società comunale che gestisce gli impianti sportivi pubblici e organizza i corsi, soprattutto in piscina) di aumentare del 22% i prezzi. La società ha pubblicato su Facebook una lettera aperta agli utenti per spiegare la situazione. "Come potete immaginare, questa circostanza ci impone di adeguarci immediatamente, maggiorando del 22% il costo dei corsi annuali e pentamestrali che inizieranno a partire dal 25 settembre 2023", si legge.

Sono circa 60mila ogni anno gli utenti che si iscrivono ai corsi. Milanosport ha annunciato uno stop alle vendite di qualche giorno, in modo da aggiornare il software, e ha promesso che, alla riapertura delle vendite, la società riproporrà una tariffa promozionale, già applicata a giugno, con uno sconto del 10%, in modo da "ammortizzare" l'aumento. Resta solo da capire che cosa succederà a chi si è già iscritto: la domanda è se l'indicazione dell'Agenzia delle Entrate vale anche per loro.