Milanosport nella bufera per l'Iva sui corsi: 10 milioni da restituire al Fisco

Applicare l'Iva anche ai corsi di Milanosport, che finora la società comunale aveva considerato di natura didattica. La notizia è rimbalzata il giorno di ferragosto, con un post su Facebook della stessa Milanosport (contestata anche per questa modalità e la tempistica). Ricordiamo anzitutto l'effetto: l'Agenzia delle Entrate ha spiegato che i corsi sportivi sono soggetti a Iva del 22%. Anche quelli per gli under 16, che la società sperava continuassero a ricadere nel campo 'didattico'.

I vertici sono stati costretti al super lavoro per adeguare le tariffe, promettendo al momento uno sconto del 10% per ammorbidire l'aumento (e forse ci saranno anche altre agevolazioni in base all'Isee). Ma il caso è comunque scoppiato. Alessandro Giungi, consigliere comunale del Partito democratico e presidente della commissione Olimpiadi Milano Cortina 2026, ha definito "assurda, illogica e irresponsabile" la decisione dell'Agenzia delle Entrate di valutare meramente commerciali i corsi, frequentati da migliaia di bambini e adolescenti oltre che dagli adulti. E ha spiegato che l'amministrazione ha provato a far comprendere all'Agenzia che si tratta di un'impostazione sbagliata, ma non c'è stato niente da fare.

"Davanti a simili decisioni - ha concluso Giungi - si rimane esterrefatti. L'attività sportiva e fisica è anche attività sociale, ricreativa e ludica, ma l'Agenzia delle Entrate vede solo l'aspetto economico". Ma lo stesso Giungi e la collega di partito Angelica Vasile (presidente della commissione sport) hanno anche scritto ai vertici di Milanosport per avere chiarimenti sul modo in cui è stata comunicata la decisione dell'Agenzia delle Entrate, senza informare il consiglio comunale preventivamente. C'è anche un (pesante) risvolto economico. Milanosport dovrà sanare qualcosa come 10 milioni di euro (più o meno) per non avere applicato l'Iva dal 2017 a oggi. Cioè più della cifra assegnata allo sport, ogni anno, nel bilancio del Comune di Milano. Dunque una cifra molto importante.

Il parere del 2022

E c'è chi ricorda una posizione dell'Agenzia delle Entrate, risalente al 2022, che aveva già escluso i corsi di nuoto dall'esenzione dell'Iva. In sintesi, un decreto presidenziale del 1972 esentava dall'Iva le "prestazioni didattiche di ogni genere". Ma la direttiva 2006/112/Ce (articolo 132) ha limitato questo assunto all'insegnamento "scolastico o universitario", e c'è una sentenza della Corte di giustizia europea (la 373/19) che non equivale i corsi di nuoto alla "trasmissione di conoscenze e competenze" tipica dell'insegnamento "scolastico o universitario". Ragion per cui, stando al parere dell'Agenzia delle Entrate emesso nel 2022, questi corsi non possono essere considerati didattici e non possono, per questo motivo, essere esentati dal versamento dell'Iva.

È pur vero che la stessa direttiva 2006/112/Ce, allo stesso articolo 132, parla anche di esentare "talune prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell'educazione fisica, fornite da organismi senza fini di lucro alle persone che esercitano lo sport o l'educazione fisica". Ma, appunto, si parla di prestazioni di servizi e non di corsi.

La richiesta di dimissioni

Dall'opposizione di centrodestra arrivano intanto le richieste di dimissioni dei vertici di Milanosport. Ma anche un'apertura alla giunta per muoversi insieme verso l'Agenzia delle Entrate. "Assurdo che una società pubblica abbia evaso 10 milioni di euro", ha commentato Alessandro Verri, capogruppo della Lega: "Dimostrano incapacità di gestire un'importante società pubblica che non può, in nessun momento, comunicare una notizia così impattante in modo cinico e quasi sussurrato. È una mancanza di rispetto verso gli utenti e la città. La giunta deve procedere immediatamente a rimuovere i vertici. E dal Comune ci aspettiamo risposte rapide per congelare gli aumenti. Solo in questo caso saremo a fianco della giunta nel chiedere modifiche normative e interpretative all'Agenzia delle Entrate".