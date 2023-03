A4: apre il primo tratto di "corsia dinamica" tra Cormano e viale Certosa

In linea con il cronoprogramma dell’ultima fase di realizzazione della quarta corsia "dinamica" in A4 tra viale Certosa e Sesto San Giovanni, a partire dalla mattina di mercoledì 29 marzo, Autostrade per l’Italia renderà disponibile al traffico un primo tratto, compreso tra lo svincolo di Cormano e lo svincolo di viale Certosa in direzione di Torino, già dotato della nuova configurazione.

Si tratta di un assetto innovativo che "riguarderà complessivamente 10 km di A4 e che offre la possibilità di dedicare al flusso veicolare la corsia di emergenza, quando le condizioni di traffico lo richiederanno e quando la stessa non risulterà interessata da eventi o dal transito di veicoli di soccorso", si legge in una nota di Aspi.