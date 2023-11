Si farà la preferenziale della 90-91 tra Zavattari, Lotto e Stuparich

La circonvallazione della 90-91 ha due "buchi neri": viale Umbria, a est, e l'asse da Zavattari a Stuparich, a ovest, che comprende anche il capolinea di piazzale Lotto. Buchi neri nel senso che, in questi due tratti (più o meno 3 chilometri in tutto), manca la corsia preferenziale, che può essere usata anche da taxi, scooter e mezzi di soccorso.

Tuttavia fra circa tre anni almeno uno dei due "buchi" sarà coperto: quello dell'asse Zavattari-Stuparich. Il Comune di Milano ha pubblicato un bando di gara, i lavori dovrebbero avviarsi nel 2024. L'intervento riguarda viale Elia e viale Migliara, con una spesa di 23 milioni e 400mila euro, di cui 3 e mezzo coperti dallo Stato, gli altri da Palazzo Marino.

Il primo obiettivo è quello di rendere più veloce il percorso del filobus. Si parla di un abbattimento di un terzo, da nove a sei minuti, ma il guadagno sarà rilevante soprattutto nelle ore di punta. Ma, come per ogni trasformazione urbana che si rispetti, non ci si limiterà a questo. Sarà infatti realizzata una pista ciclabile, e saranno abbattute le barriere architettoniche dei percorsi pedonali.

Dal punto di vista viabilistico, saranno due le trasformazioni principali. In piazzale Lotto, per via della corsia preferenziale centrale con capolinea, sarà vietata la svolta a sinistra quasi ovunque, tranne che da viale Caprilli in direzione Stuparich. E in piazzale Stuparich ci sarà una rotatoria per gestire i flussi di traffico. Saranno poi piantumati 378 alberi.

La storia infinita della preferenziale

Questa corsia preferenziale è una "storia infinita". L'ultima tappa, il 2022, quando la giunta aveva riapprovato il progetto tenendo conto di un aumento di costi. Ma è dagli anni '90 che si insegue il "sogno" di completare la preferenziale in questo tratto, uno degli ultimi due rimasti senza una sede (qualunque) dedicata alla 90-91 sulla circonvallazione esterna.

L'appalto da 6 milioni, del 2010, con contratto stipulato nel 2012, andò in fumo per questioni di tangenti che sfioravano il consorzio aggiudicatario. Il terzo classificato si vide assegnato i lavori nel 2013, ma una delle imprese del consorzio fu raggiunta da un'interdittiva antimafia dalla prefettura di Salerno. Intanto arrivava l'Expo e, con lei, la sospensione di ogni cantiere in città. Nel 2020 infine il nuovo impulso con la possibilità di utilizzare fondi europei.