Lavori per la corsia preferenziale fermi da sette anni

Sono fermi da sette anni i lavori per completare alcuni tratti di corsie preferenziali dei filobus. Tra questi, quello tra piazzale Zavattari e piazzale Stuparich, così come quello di viale Umbra tra via Tertulliano e piazza Cappelli. In quest'ultimo caso, nel 2014 era stato chiuso il mercato comunale di viale Umbria, proprio per la realizzazione del tratto di preferenziale della linea 92. Ma l'opera non è ancora stata terminata.

"Oggi le aiuole spartitraffico e l'ex mercato comunale sono catalizzatori di degrado e incuria", lamenta Francesco Rocca, consigliere di Fratelli d'Italia a Palazzo Marino: "Auto e rifiuti abbandonati, scritte vandaliche, asfalto senza manutenzione". Il consigliere ha presentato un'interrogazione per capire quando ricominceranno i lavori e ricorda che "è necessario garantire posti auto in questo chilometro di viale".