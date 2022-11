22 milioni per 1 km: la corsia preferenziale Zavattari-Stuparich

Riprende slancio la corsia preferenziale del filobus milanese tra piazzale Stuparich e piazzale Zavattari, in zona ovest di Milano. Un tratto di quasi un chilometro che comprende anche il capolinea di piazzale Lotto, per il quale si parla da oltre dieci anni di sede preferenziale senza che questa sia stata mai terminata. I lavori erano già iniziati tra piazzale Lotto e piazzale Stuparich, ma sono fermi. L'ultimo progetto definitivo, ripropost, è del 2019.

Ora la giunta comunale ha approvato una nuova delibera, necessaria perché l'adeguamento del prezzario regionale ha comportato un aumento di spesa superiore al 5%. In particolare l'aumento è di oltre 4 milioni di euro e la nuova spesa ammonta in totale a 21 milioni e 780mila euro. Il prossimo passaggio sarà quello di indire una nuova gara per appaltare i lavori.

I fondi saranno quelli del Pnrr, attraverso un bando del ministero delle Infrastrutture denominato 'qualità dell'abitare', che si riferisce sia a riqualificare il patrimonio destinato all'edilizia sociale sia allo sviluppo di trasporti rapidi all'interno delle città. Secondo il prospetto economico, le opere edili ammontano a oltre 11 milioni, a cui si aggiungono opere impiantistiche per oltre 2 milioni, semafori per 3 milioni e 200mila euro e altre voci. L'Iva sfiora i 2 milioni di euro.

Storia infinita

La storia di questo chilometro di corsia preferenziale è davvero antica. Il primo appalto, per 6 milioni di euro, è del 2010, il contratto del 2012. Ma poco dopo esplose uno scandalo di tangenti in Regione che sfiorava il consorzio aggiudicatario, a cui il Comune stracciò il contratto. All'inizio del 2013 i lavori furono assegnati al consorzio terzo classificato, ma la prefettura di Salerno emanò un'interdittiva antimafia per una delle imprese del consorzio stesso. Poi, con l'Expo in vista, si decise di sospendere ogni cantiere in città.

Verso il 2020 un nuovo slancio, con la possibilità di accendere ai fondi europei per realizzare un chilometro di corsia preferenziale e, intanto, piantumare più di 200 alberi e realizzare 2.300 metri quadrati di verde permeabile e una pista ciclabile, trasformando piazzale Stuparich in una rotatoria. I costi, nel frattempo, sono lievitati da 6 milioni a quasi 22.