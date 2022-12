Alla Statale il corso di perfezionamento per studiare il caffè

L'università Statale di Milano ha aperto le iscrizioni al corso di perfezionamento sul caffè. L'idea è nata in partnership con la Mumac Academy del gruppo Cimbali e i corsi siterranno a Binasco, nel Milanese, presso l'Accademia della macchina per caffè. Si tratta di un aggiornamento (sia scientifico sia professionale) con una didattica di 60 ore tra lezioni e laboratori.

L'obiettivo è quello di 'coltivare' i giovani alla passione per il caffè, formando talenti con varie professionalità. Le lezioni riguarderanno la gestione, la finanza, le normative di settore, le analisi scientifiche, la nutrizione e la qualità delle bevande a base di caffè. Il corso sarà coordinato dal docente della Statale Luigi Bonizzi, professore ordinario di malattie infettive degli animali. Le lezioni saranno tenute da docenti del dipartimento di scienze biomediche e di diritto pubblico italiano e sovranazionale, ma anche dagli specialisti e ambasciatori di caffè dell'academy di Binasco.

Per Elio Franzini, rettore della Statale, la colllaborazione tra un ateneo e un'azienda è un "virtuoso esempio di trasferimento di competenze e di innovazione al territorio", in questo caso premiando "l'eccellenza della cultura italiana del caffè”. Per Enrico Bracesco, group managing director del gruppo Cimbali, il corso è un modo per "mettere a frutto la buona relazione tra il mondo del lavoro e quello scientifico". Saranno a disposizione anche borse di studio. Il corso dà diritto a 10 crediti universitari.