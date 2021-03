Guardie ecologiche: boom di iscritti al nuovo corso a Milano, e quasi la metà è donna

Ha preso il via lunedì 8 marzo il nuovo corso di formazione, online per ragioni legate alla pandemia Covid, delle Guardie ecologiche volontarie (Gev) di Milano: durerà fino al 6 giugno 2021 e consiste in sessanta ore di "lezione". Le iscrizioni sono state un vero successo: ben 230 aspiranti guardie ecologiche, su quasi 300 domande in parte escluse perché relative a comunità montane e parchi regionali. Dei 230 iscritti, il 95% è della fascia d'età dai 30 ai 50 anni. Molti di loro sono laureati in scienze agrarie e ingegneria ambientale.

Soltanto 12 (ovvero il 5%) gli over 65, mentre sono ben 102 le donne, quasi la metà del totale. Nei bandi biennali precedenti, fino al 2019, il numero medio di iscritti oscillava intorno ai 120, quindi praticamente la metà. Sette su dieci erano pensionati, appena una su cinque le donne.

"La rivoluzione del sistema delle Gev è iniziata", commenta il consigliere dei Verdi Enrico Fedrighini: "Rimane l'ultimo passaggio, cioè legare l'attività delle nuove guardie eccologiche al proprio territorio urbano di appartenenza, al proprio verde di prossimità. Perché questo significa da un lato ridurre il rischio di abbandono da parte delle Gev, dall'altro consentirebbe alle comunità locali di avere stabilmente dei riferimenti riconosciuti per ogni necessità".

Purtroppo nel frattempo il servizio delle Guardie ecologiche a Milano è sospeso dal mese di marzo del 2020 a causa del Covid.