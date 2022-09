Il corso di guida per monopattini elettrici a Milano

Sempre più monopattini elettrici a Milano, con l'ingresso dell'ultimo operatore (Bolt) ufficializzato proprio in questi giorni. E sempre più persone che lo utilizzano come mezzo alternativo non solo all'auto privata o ai mezzi pubblici, ma anche alla bicicletta in sharing. Il 'boom' dei monopattini è un dato di fatto e, anche se spesso viene contestato e additato come causa di incidenti stradali, è un dato di fatto.

Ora, a Milano, è stato organizzato un corso pratico di guida sicura dei monopattini elettrici. Si terrà lunedì 19 settembre, dalle 10 alle 12 di mattina, presso la motorizzazione civile in via Cilea 11 (zona Molino Dorino). L'iniziativa fa parte della settimana europea della mobilità sostenibile ed è stata possibile grazie alla collaborazione di Unasca (l'unione nazionale delle scuole guida) e Voi Technology, uno degli operatori presenti a Milano.