All'Università Bicocca il corso gratuito per imparare a proteggere la privacy online

Un corso gratis per imparare a gestire la privacy online perché sono sempre più numerose le attività quotidiane che comportano la raccolta di dati personali. Di pari passo cresce l’attenzione al trattamento dei dati sia da parte dei professionisti del settore sia da parte di chi, quotidianamente, utilizza servizi digitali. Di questi temi si occupa il Bicocca Privacy Day 2023 organizzato dalla cattedra di Informatica giuridica del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università Milano-Bicocca e da ReD Open, spin-off partecipato dall’Ateneo.

L’evento, giunto alla terza edizione, si terrà il 26 gennaio, in prossimità del Data Protection Day (28 gennaio), la giornata internazionale che il Consiglio d’Europa ha istituito per celebrare l’anniversario dell’apertura alla firma della Convenzione 108 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale. L’iniziativa si svolgerà nell’Aula delle lauree di Giurisprudenza (inizio ore 10) con la partecipazione di esperti sul tema della protezione dei dati personali provenienti da diversi settori. Previsto anche un video intervento di Guido Scorza, componente del Garante per la protezione dei dati personali.

La formula dell’evento - contributi di 15 minuti ciascuno - consentirà un confronto serrato tra accademici, avvocati, data protection officer e professionisti che in vari ambiti si occupano del tema della protezione dei dati. "La partecipazione - spiegano gli organizzatori - è aperta non solo alle professioniste e ai professionisti che operano in ambito legale, tecnologico, sanitario, nel mondo dell’istruzione e della ricerca, ma anche e soprattutto a tutti i cittadini che, in quanto utenti dei servizi digitali, siano sensibili al tema della protezione dei loro dati personali. Per vedere l’agenda degli interventi e per le iscrizioni: https://www.eventbrite.it/e/ 504301859437".