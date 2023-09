Il corso di teatro per bambini da 6 a 10 anni a "La tana degli artisti"

Le parole d’ordine sono: creatività, empatia e gruppo. I bambini possono imparare a sviluppare il grande muscolo dell’empatia attraverso giochi teatrali di gruppo, nello spazio fisico e in quello più sconfinato della fantasia. Questo prevede il corso di teatro per bambini dai sei ai dieci anni, che si terrà a partire da ottobre a “La tana degli artisti”, l’associazione culturale nata nel 2021 con l’obiettivo di far scoprire, incrementare e sviluppare i talenti dei più piccoli. Nella scuola che vanta la direzione artistica dell’attrice Alice Gagno, i bambini, attraverso il gioco, svilupperanno l’ascolto delle proprie emozioni, le riconosceranno nei compagni e scopriranno la ricchezza che è nell’altro e nel gruppo, imparando a gestire il corpo e la voce con fantasia e creatività per raccontare una storia corale.

Appuntamento il 9 ottobre, alle ore 17:00 in via Zanella 43/1, dove prenderà il via la settimana di lezioni di prova gratuite. Dietro il coordinamento dell’attrice, cantante e coach teatrale Marica Pace, i piccoli potranno cimentarsi in numerose attività creative: giochi sulla percezione dello spazio, dei suoni e del corpo; attività teatrali sulla fiducia e sulla relazione; improvvisazione teatrale; giochi musicali e attività di danza-movimento; lettura di fiabe; invenzione di scene teatrali; giochi e attività di gruppo. Per prenotazioni: info@latanadegliartisti.it.