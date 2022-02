Il corso di perfezionamento per tutelare i minorenni

Nasce all'Università di Milano Bicocca l'unico corso per formare la figura del responsabile della tutela dei minorenni (Child Safeguarding Officer), frutto della sinergia con la onlus 'Sos Villaggio dei Bambini'. Compiti di questo professionista sono la tutela e la promozione dei diritti dell'infanzia, attraverso il monitoraggio e il supporto in tutte le situazioni che coinvolgono minorenni.

Una professionalità oggi molto richiesta a livello nazionale e internazionale, ma che necessita di adeguata formazione per garantire interventi efficaci e sicuri. Il corso di perfezionamento, dal titolo "Strategie e pratiche di advocacy e partecipazione dei minorenni: la figura del Child Safeguarding Officer", ideato dalla Bicocca, risponde a questa precisa richiesta con la formazione di una figura completa, che possegga competenze nell'ambito dei diritti, della tutela e dell'advocacy per l'infanzia.

Il percorso è rivolto sia a chi già lavora in ambito socio-educativo e di ricerca per rafforzare le proprie competenze, sia per promuovere tali competenze nei contesti dove i minorenni possono essere diversamente coinvolti. "La tutela dei minorenni - sottolinea la direttrice del corso Elisabetta Biffi - richiede adulti capaci di garantire relazioni e contesti rispettosi dei loro diritti, che sappiano puntare sulla loro partecipazione nei processi decisionali. E per questo è necessaria una formazione adeguata".