Milano celebra il 25 aprile: oggi il corteo in città (senza esponenti del governo)

Festa e ricordo. Milano è pronta a celebrare il 25 aprile, nel 78esimo anniversario della liberazione dell'Italia dal nazifascismo. Nella città medaglia d'oro della Resistenza sono tanti gli eventi che animeranno la giornata di martedì.

Si parte alle 9 dal monumento alla guardia di finanza di piazza Tricolore con la deposizione di una corona d'allora in onore dei caduti. Poi un quarto d'ora dopo passaggio in corso Monforte 35, a palazzo Isimbrardi, mentre alle 9.30 una corona sarà deposta a palazzo Marino. Alle 10 appuntamento alla Loggia dei mercanti, mentre mezz'ora dopo le celebrazioni si sposteranno al Sacrario dei caduti in largo Caduti milanesi per la patria. Alle 11, invece, un momento di raccoglimento al monumento ai quindici martiri in piazzale Loreto.

Alle 14 l'appuntamento clou, quando sarà la volta del grande corteo che attraverserà il centro città - con partenza da corso Venezia - per poi terminare in piazza Duomo, dove è stato allestito il grande palco. A intervenire, dopo l'introduzione del presidente dell'Anpi meneghina, Roberto Cenati, saranno il sindaco di Milano, Beppe Sala, il segretario generale Cisl, Luigi Sbarra, e la presidente associazione nazionale partigiani Cristiani, Maria Pia Garavaglia. E ancora spazio alle parole della studentessa Farida Elashwal, a Dario Venegoni, presidente Aned, al numero uno dell'Anpi nazionale Gianfranco Pagliarulo e al partigiano Aldo Tortorella.

Nel serpentone ci sarà anche la neo segretaria Pd, Elly Schlein, che sfilerà dietro lo striscione "Nato dalla resistenza", slogan scelto dal partito con l'obiettivo di richiamare "il governo alla responsabilità nei confronti della resistenza e della memoria", come hanno spiegato. Né in corteo né sul palco, invece, ci saranno esponenti del governo. Quest'anno l'Anpi di Milano, in polemica dopo le parole di Ignazio La Russa su via Rasella, ha infatti deciso di non invitare né il presidente del Senato, La Russa, né quello della Camera Lorenzo Fontana.