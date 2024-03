Corteo di Non una di Meno a Milano: strade bloccate e mezzi deviati

Anche il pomeriggio dell'8 marzo, così come la mattina, è caratterizzato da un grande corteo per le strade del centro di Milano. A organizzarlo è 'Non una di meno'. Atm ha deviati i mezzi e diverse strade sono state chiuse per permettere il passaggio del corteo.

I mezzi deviati per il corteo a Milano

"Qui sotto - spiega Atm - trovate tutte le informazioni sui cambiamenti al servizio delle linee interessate. Pianificate per tempo i vostri spostamenti considerando possibili maggiori tempi di attesa e di viaggio".

Tram 1. Devia tra Cordusio e viale Tunisia

Tram 5. Devia tra viale Tunisia e piazzale Principessa Clotilde

Tram 9. Non fa servizio tra viale Piave/via Bixio e Stazione Centrale

Bus 60. Devia tra via Galvani/via Gioia e via Vitruvio/via Settembrini

Bus 81. Verso Lambrate devia da viale Lunigiana/via Gioia a via Benedetto Marcello. Verso Sesto Marelli devia da via Vitruvio a viale Lunigiana/via Cagliero

Da piazza Duca D’Aosta, il percorso prosegue per via Vittor Pisani, piazza della Repubblica, via Tarchetti, via Manin, piazza Cavour, via Senato, via San Damiano, via Visconti di Modrone, via Francesco Sforza, corso di Porta Vittoria, largo Augusto e via Verziere. Termina in piazza Fontana.