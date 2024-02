Corteo animalista a Milano: le strade chiuse per la manifestazione

Gli animalisti scendono in piazza a Milano. È infatti è prevista una grande manifestazione popolare per tutti gli animali maltrattati, abbandonati e uccisi. Il corteo ha l'obiettivo di chiedere pene più severe per chi commette violenze contro gli animali.

Si tratta di un'iniziativa pacifica e assolutamente apartitica - spiega una nota - per sostenere la proposta di legge bipartisan a prima firma della deputata Michela Vittoria Brambilla e sottoscritta da parlamentari di tutti gli schieramenti politici. Il testo è attualmente all'esame della commissione Giustizia della Camera e Brambilla ne è anche relatrice.

Le strade chiuse per il corteo animalista

La manifestazione partirà alle ore 14 dai bastioni di Porta Venezia, a Milano, e arriverà in piazza della Scala attraverso corso Venezia, piazza San Babila, corso Matteotti, piazza Meda e via Case Rotte.