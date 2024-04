Corteo 25 Aprile: centinaia di bandiere per la Palestina

È partito il corteo per la Liberazione da Porta Venezia in Duomo, giovedì 25 Aprile. Ci sono migliaia di partecipanti. Svettano le bandiere palestinesi. I gruppi di antagonisti, sindacati di base, centri sociali hanno occupato - saranno un centinaio - l'area sotto al palco in Duomo con striscioni per Gaza. C'è un cartello che dice "Fuori i genocidi dalla storia - Con la resistenza palestinese".

La bandiera palestinese è stata issata anche sul monumento dedicato a Vittorio Emanuele. Sono presenti molti politici dem, a partire dal leader Elly Schlein, oltre a Calenda e Gelmini (Azione) e Fratoianni (Verdi e Sinistra).