Corteo in centro a Milano: mezzi Atm deviati

Un lungo corteo in centro, quello di sindacati e studenti per la Giornata internazionale dei diritti delle donne, ha costretto Atm a modificare il percorso di diverse linee bus e tram.

Lo comunica la stessa Azienda dei trasporti milanesi sulla propria pagina web: "È in corso una manifestazione in centro. Qui sotto trovate tutte le informazioni sui cambiamenti al servizio delle linee interessate. Pianificate per tempo i vostri spostamenti considerando possibili maggiori tempi di attesa e di viaggio".

Tram 9. Non fa servizio tra viale Piave e stazione Centrale.

Non fa servizio tra viale Piave e stazione Centrale. Bus 61. Non fa servizio tra piazza Tricolore e il capolinea di Duomo.

Non fa servizio tra piazza Tricolore e il capolinea di Duomo. Bus 85. Non fa servizio tra piazza Cavour e il capolinea di largo Augusto.

Non fa servizio tra piazza Cavour e il capolinea di largo Augusto. Bus 94. Non fa servizio tra piazza Cavour e il capolinea di S. Ambrogio.

Non fa servizio tra piazza Cavour e il capolinea di S. Ambrogio. Bus BM4. Non fa servizio tra piazza Tricolore e il capolinea di Duomo.

Il corteo è partito da largo Cairoli, poi prosegue per via Cusani, via Broletto, piazza Cordusio, via Orefici, via Mazzini, piazza Missori, via Albricci, via Larga, via Verziere, via Francesco Sforza, via Visconti di Modrone, via San Damiano, corso Venezia. Termina in piazza Oberdan.