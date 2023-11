Corteo in centro a Milano: strade chiuse e mezzi Atm deviati oggi

Largo agli studenti. Venerdì mattina parte del centro cittadino sarà chiuso al traffico per permettere lo svolgimento del corteo studentesco organizzato in concomitanza dello sciopero generale. L'appuntamento è alle 9.30 in largo Cairoli.

I manifestanti si dirigeranno poi in piazza Missori passando da via Cusani, via Dell'Orso, via Monte di Pietà, via dei Giardini, via Pisoni, via Manzoni, via Senato, via Mascagni, via Visconti di Modrone, Porta Vittoria, via Verziere e via Larga. Tutte le strade saranno naturalmente off limits per auto e mezzi pubblici.

Anche Atm ha infatti predisposto un piano viabilità. "Dalle 9,30 circa le linee 1, 2, 4, 12, 14, 15, 16, 19, 24, 27, 50, 57, 60, 61, 65, 84, 85 e 94 potrebbero essere deviate, in parte interrotte o rallentate", ha segnalato l'azienda dei trasporti pubblici sul proprio sito.