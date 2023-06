Le foto più belle del Milano Pride 2023

Tante famiglie arcobaleno e arcigay ma anche tanti simpatizzanti. La manifestazione del Pride 2023 di Milano, come sempre, era piena di colore. In testa al corteo c'è il trenino che ospita le famiglie omogenitoriali che dall'evento milanese rilanciano la loro battaglia per il riconoscimento dei figli, dopo la sentenza di ieri del tribunale di Milano.

Elly Schlein in corteo a Milano

Tra i presenti anche la segretaria Pd Elly Schlein che ha detto: "il partito democratico sarà in tutti luoghi dove si difendono i diritti e si chiede una legge contro l'odio. È qui con me Alessandro Zan e noi non abbiamo dimenticato quell'orribile applauso con il quale è stata affossata una legge di civiltà, contro l'odio le discriminazioni, di cui invece si sente molto il bisogno".

"Le persone discriminate ogni giorno per il loro orientamento sessuale o per l'identità di genere non possono più aspettare". A chi le chiedeva dei rapporti con il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, Schlein ha risposto: "Siamo qui per partecipare al Pride, oggi ci occupiamo di queste battaglie e le faremo con chiunque, con le forze politiche sociali, con chiunque voglia farlo insieme a noi".

In tutto ci sono circa un trentina di carri, di aziende che sostengono il Pride ma anche di partiti politici come il Pd, il Movimento 5 stelle, +Europa, Sinistra italiana, c'è poi la Cgil.

"L'amore non si annulla in tribunale" è la scritta che campeggia su uno striscione affisso dalle Famiglie arcobaleno sul proprio carro. Sul carro del Pd ci sono volantini con la scritta "Se per caso cadesse il governo io mi sposto un po' più in là". E la premier Giorgia Meloni è ritratta in un altro carro come una delle protagoniste della serie Tv The Handmaid's Tale, con la scritta 'Prejudice'.

Non mancano anche i riferimenti ironici alla grande letteratura. A 150 anni dalla morte di Alessandro Manzoni, un carro da Lecco, che è l'ambientazione iniziale dei Promessi Sposi, è dedicato a Renzo e Lucio.

"Il Pride è un atto poitico"

"Sicuramente è un anno che ha riportato sulla cronaca l'emergenza Lgbt+ e i diritti delle minoranze. Quest'anno più di sempre ci ricordiamo che il Pride è un atto politico, una manifestazione di orgoglio e visibilità per la nostra comunità. Oggi più che mai è importante esserci, non staremo nell'ombra", dice Alice Redaelli presidente Cig Arcigay Milano.

"La cronaca - aggiunge - ci restituisce un panorama preoccupante per migliaia di bambini che vanno a scuola, hanno amici e hanno diritto a una vita serena". "La strumentalizzazione del governo sulla Gestazione per altri - ha concluso - è ideologica, un'omofobia malcelata. Alla Gpa ricorrono per l'80% coppie eterosessuali. Il fatto che se ne parli solo in contesti Lgbt+ vuol dire che forse il problema per queste forze reazionarie è che ci siano due mamme e due papà, non tanto la pratica in questione".

"Amo i ragazzi ma odio la Russia"

Il 'Kyiv Pride', impossibilitato a sfilare a causa della guerra, scende in piazza a Milano. 'Amo ragazzi e ragazze, ma odio la Russia', il cartello esibito da un gruppo di giovani ucraine, che vivono e studiano in città. ''Lo scorso anno e quest'anno non abbiamo avuto la possibilità di organizzare il Pride in Ucraina, ma ci sembrava comunque giusto fare qualcosa per rappresentare il 'Kyiv Pride'", spiega una di loro. La giovane, originaria de Nord dell'Ucraina, è iscritta a un master in Italia sin da prima dello scoppio della guerra. Insieme a lei altre sei amiche in rappresentanza del 'Kyiv Pride', mentre in piazza sfileranno anche altri gruppi provenienti dall'Ucraina.