Oggi in centro torna il mitico corteo dei Re Magi

Puntuale come sempre, torna l'amato corteo dei Re Magi. Oggi, venerdì 6 gennaio, per l'Epifania, la sfilata partirà da piazza Duomo per raggiungere la basilica di Sant'Eustorgio.

Ecco il programma dell'iniziativa.

Ore 11.15: ritrovo dei gruppi partecipanti in Piazza del Duomo;

Ore 11.20: solenne benedizione del corteo;

Ore 11.30: partenza del corteo lungo questo percorso: via Torino, Colonne di San Lorenzo, Corso di Porta Ticinese, Piazza Sant’Eustorgio;

Ore 12.15: sosta alla Basilica di San Lorenzo per l’evocazione dell’incontro dei Magi con Erode;

Ore 12.30: partenza da San Lorenzo;

Ore 12.40: arrivo in Piazza Sant’Eustorgio, offerta dei doni al presepio vivente, discorsi delle autorità cittadine;

Ore 13: conclusione della manifestazione.

All'evento partecipato gruppi folkloristici. I costumi d’epoca per il corteo sono forniti, come negli anni passati, dalla Casa d’Arte Fiore. Dopo la messa davanti alla basilica di Sant'Eustorgio si svolgerà Pane in piazza, con la distribuzione gratuita di pani.