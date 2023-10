"Governo di Israele nazista": bufera sul consigliere Pd, poi le scuse

I governi recenti di Israele? "Regimi dittatoriali, fascisti, razzisti e nazisti". Così, martedì 17 ottobre, il consigliere del Partito democratico in Municipio 7 Alessandro Corti, durante la discussione di un ordine del giorno presentato da Azione per condannare il raid con cui, sabato 7, i miliziani di Hamas si sono introdotti nel territorio israeliano uccidenti persone di ogni età e rapendo oltre 150 persone.

Apriti cielo. Oltre a infiammare gli animi dentro la sala del Municipio 7 (quello di Baggio e San Siro), la frase di Corti è uscita da quelle mura ed è diventata di dominio pubblico. L'accusa di nazismo nei confronti del governo israeliano, in particolare, non è andata giù a molti, anche all'interno dello stesso Partito democratico.

Corti ha iniziato il suo intervento con una dura condanna a Hamas, ma ha sottolineato che "dall'altra parte ci sono 2 milioni di persone che vivono rinchiusi da più di 20 anni in una prigione a cielo aperto, con regimi dittatoriali, fascisti, razzisti e nazisti israeliani", citando esplicitamente "il governo Netanyahu e i suoi sodali, che non ha a cuore gli interessi della popolazione israeliana, perché questo causerà, in tutto il mondo, una spirale di antisemitismo e continuo odio tra i popoli".

Secondo il consigliere del Pd, "negli ultimi decenni il governo d'Israele annienta e deumanizza" i palestinesi, compiendo "un genocidio a cielo aperto". Cose che "bisogna ricordarsi quando si incrimina un'organizzazione, come Hamas, che fa proseliti in contesti estremizzati", dovuti anche alla "gestione pessima, razzista e discriminatoria del governo di Israele".

Il putiferio che ne è seguito ha costretto, mercoledì sera, Corti a tornare sui suoi passi. Con un post su Facebook, il consigliere del Municipioi 7 si è scusato per le parole che ha rivolto in consiglio nei confronti del governo israeliano e ha detto di unirsi "alla condanna del vile attacco terroristico di Hamas", dichiarandosi "vicino al popolo di Israele e a quello di Palestina", e concludendo affermando di essere dalla parte "della soluzione di due popoli e due stati, in una terra libera dal fanatismo e dal terrorismo di Hamas, sicura per la popolazione israeliana e per quella palestinese, che sappia rispettare i diritti umani di tutte e di tutti".

Nahum, nei commenti, è intervenuto: "Per quanto sia pessimo il governo israeliano, tacciarlo di razzismo e fascismo è politicamente pericoloso. Altrimenti non si spiegherebbero i giudici arabi nominati nella corte suprema. Dire che gli israeliani sono dei nazisti è antisionismo che sfocia in antisemitismo".

"Abbiamo fortemente voluto portare in consiglio un nostro documento di solidarietà a Israele che tutto il consiglio ha votato all'unanimità", il commento di Davide Varrà di Azione, che ha firmato l'ordine del giorno: "L'intervento sbagliato di Corti e le seguenti polemiche hanno messo in secondo piano il doveroso messaggio di solidarietà alla comunità ebraica del Municipio e di Milano dopo il vile attentato del 7 ottobre. Tra l'altro, nel mio intervento ho ricordato con commozione un ex abitante del Municipio, Tomo Godo, ucciso da Hamas mentre difendeva la sua famiglia in un kibbutz. Apprezziamo comunque le scuse del consigliere e del Pd".