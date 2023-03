Cos'è lo scanner laser che sta girando a Milano sul tetto di un'auto

Per Milano si aggira un'auto con un laser sul tetto che scatta foto a tutto spiano. Il mezzo circolerà dal 27 marzo fino al 7 aprile in alcune zone della città. Ma di cosa si tratta? A spiegarlo è il Comune che lo ha predisposto per creare una ricostruzione digitale del territorio attraverso immagini ad alta frequenza.

Lo scanner fotograferà soprattutto le aree interessate dai grandi cantieri (ad esempio quelli degli ex scali ferroviari e di Mind), registrando spazi e oggetti urbani. Si tratta della fase di test di un nuovo strumento, lo Street hive, che potrebbe dare un ulteriore contributo alla costruzione del ‘gemello digitale’ di Milano avviata da Palazzo Marino. L’obiettivo è ottenere un'immagine ricca di informazioni dettagliate e sempre aggiornate del tessuto urbano che possa indirizzare al meglio le scelte per la città, in tema di servizi, gestione dello spazio pubblico o interventi manutentivi.

Presentato fra le novità all’ultima edizione di Intergeo, la fiera annuale di Tecnologie digitale che si svolge a Essen, con i suoi sensori fotografici e Lidar (la tecnica di scansione a fasci laser utilizzata anche per le auto a guida autonoma), lo strumento viene messo alla prova fino al 7 aprile, senza alcuna spesa e impegno per il Comune, anche per verificare un futuro eventuale acquisto da parte dell'amministrazione.