Cosa cambia per Area C dal primo ottobre?

Cosa cambia per la circolazioni delle auto dal primo ottobre nell'Area C a Milano? Non solo Area B (qui tutte le novità previste), dall'1 di ottobre 2022 ci saranno novità anche per quanto riguarda l'ingresso dei veicoli maggiormente inquinanti in Area C.

Area C è la zona del centro storico di Milano con restrizioni di accesso per alcune tipologie di veicoli che coincide con la Zona a traffico limitato (ZTL) Cerchia dei Bastioni ed è delimitata da 43 varchi con telecamere, di cui 7 a uso esclusivo del trasporto pubblico.

Cosa cambia per Area C da primo ottobre: chi può circolare

Dal primo ottobre, non potranno più circolare i seguenti veicoli:

Autovetture Euro 2 benzina

autovetture Euro 3, 4 diesel con FAP di serie e con campo V.5 carta circolazione <= 0,0045 g/km

autovetture Euro 0, 1, 2, 3, 4 diesel con FAP after-market installato entro il 31.12.2018 e con classe di adeguamento (riportata sulla carta di circolazione) per la massa di particolato pari almeno ad Euro 4

autovetture Euro 5 diesel

Dal primo ottobre non saranno più esentate dal ticket di Area C le ibride con emissioni di CO2 superiori a 100 g/km.