Cosa cambia da oggi per l'Area C a Milano

Area C più cara e parcheggi limitati. Da lunedì 30 ottobre in Area C a Milano inizia una nuova mini rivoluzione. Dal 30 ottobre infatti il ticket per entrare nella Ztl del centro passerà dai 5 euro attuali a 7,5 euro, mentre il ticket per i veicoli di servizio passerà da 3 a 4,50 euro. "I ticket cartacei ancora in circolazione saranno attivabili solo online, entro il 29 ottobre 2024, senza alcun sovrapprezzo", aveva segnalato palazzo Marino, chiarendo che "per l'anno 2023, per i residenti, a partire dal 43esimo ingresso, il ticket sarà di 3 euro".

Il 1 ottobre erano invece già scattati i nuovi divieti per Area C, off limits anche per "gli autoveicoli per il trasporto cose e per gli autobus con alimentazione Euro 2/II benzina, Euro 0-4/IV diesel con Fap, Euro 5 diesel e Euro V diesel?senza Fap e con Fap e particolato > 0,01 g/kWh".

Area C a Milano: novità dal 30 ottobre 2023

Novità anche per i parcheggi sulle strisce blu. Le regole, aveva spiegato il comune, cambieranno "per potenziare il principio di rotazione e garantire a tutti la disponibilità di posti auto". Quindi, come previsto da una delibera dello scorso luglio, la sosta a pagamento, in vigore tutti i giorni della settimana tra le 8 del mattino e le 19 di sera, sarà consentita per una durata massima di 2 ore consecutive per ambito di sosta, senza possibilità di ulteriore estensione.

In sostanza, l'auto potrà essere lasciata nello stesso posto per non più di due ore consecutive. Dopo le 19 e fino alle 24, la sosta rimarrà a pagamento per le prime 2 ore e resterà invariata la possibilità di sostare gratuitamente per le successive. Parcheggi gratis senza limiti orari tra le 24 e le 8 del giorno successivo.

"C'è molta sosta a Milano che chiamiamo parassitaria - aveva evidenziato il sindaco Beppe Sala presentando la misura -, cioè di chi viene in città e pianta la macchina tutto il giorno e toglie spazio di sosta a chi ne ha bisogno, per questo stabiliamo una limitazione".

"Provvedimenti per migliorare l'aria"