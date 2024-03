Cosa ci fa un citofono in Porta Ticinese?

In piazza XXIV Maggio a Milano è apparso un pezzo di muro grigio con un citofono. Si tratta dell'installazione che preannuncia il nuovo disco di Rhove, in uscita il 29 marzo, con tutti i featuring annunciati in modo particolarmente originale. Con 'Popolari', questo il nome dell'album, Rhove porta le periferie al centro della città. E il muro simboleggia proprio questo. L'installazione, infatti, rappresenta un muro di un palazzo popolare poi decorato con un'attività di live painting da parte di alcuni street artist.

Il citofono non è solo estetico: funziona davvero. Premendo i diversi pulsanti è possibile ascoltare una serie di suoni: anteprime di brani, indizi su featuring e messaggi in codice. L'operazione artistica è stata realizzata in collaborazione con l'agenzia creativa Jungle. Così, l'autore del tormentone 'Shakerando', celebra le sue radici con orgoglio raccontando la provincia in maniera positiva in contraddizione con quanto fatto da molti finora.

Qualche giorno fa il trapper aveva sorpreso fan e passanti con un live in Darsena esibendosi sulle note di 'Zig Zag', brando estratto dall'album e che ancora non era stato pubblicato.