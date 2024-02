Cosa ci faceva Kanye West a San Siro

L'avevano previsto in molti. Kanye West ieri sera era in tribuna a San Siro. Tra i 70mila spettatori di Inter-Atletico Madrid c'era anche il rapper e producer americano accompagnato dalla moglie Bianca Censori. Ye, come si fa chiamare, si è presentato allo stadio con la sua mise prefertia: una tuta intera nera che copre integralmente tutto il volto. La presenza del rapper alla partita era (quasi) scontata. Kanye West, infatti, ha recentemente pubblicato il suo ultimo album all'interno del quale compaiono due canzoni che contengono le registrazioni dei cori della Curva Nord. L'ex marito di Kim Kardashian si era detto ipnotizzato dalla tifoseria milanese, promettendo che avrebbe senz'altro partecipato a un match giocato dall'Inter. E così è stato.

L'annuncio dei concerti italiani fatto pochi giorni fa ha escluso ogni dubbio e anche la concomitanza tra i suoi live e la Milano fashion week non è passata inosservata. Venerdì 16 febbraio, infatti, il rapper ha comunicato che nel giro di una manciata di giorni sarebbe atterrato nel capoluogo lombardo per due concerti a sopresa a Milano e Bologna.

Complice il poco preavviso e i prezzi molto alti (tra i 138 e 207 euro, spese di prevendita escluse), molti biglietti per il Vultures Listening Experience sono ancora disponibili su TicketOne. Il live meneghino si terrà domani, 22 febbraio, al Forum di Assago.

Kanye West e Ty Dolla Sign, presente al Meazza ieri sera e sul palco del Forum domani, sono andati al Baretto 1957 di San Siro dove la tifoseria si è ritrovata per registrare alcuni estratti video con i cori. La presenza di cameraman e tecnici fa pensare che quelle registrazioni professionali saranno parte del videoclip ufficiale di uno dei brani di Voltures Vol.1.