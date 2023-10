Cos'è questa polvere gialla (finisisma) sui balconi di Milano

Un leggero strato di polvere gialla sulle piastrelle dei balconi, sui davanzali delle finestre e sulle macchine. Succede a Milano e nell'hinterland della città. Un fenomeno diffuso che sta creando un vero e proprio dibattito.

La risposta è semplice o quasi banale. Si tratta di polline. Più precisamente polline di Cedro del Libano (Cedrus Libani), una specie appartenente alla famiglia delle Pinacee. L'albero ha una fioritura tardiva rispetto alle altre piante (fiorisce tra settembre e novembre). I pollini prodotti dai suoi "fiori" - che in realtà si chiamano strobilii e sono grigio-verdastri fino a quando non maturano e diventano gialli - sono stati diffusi dal vento che ha soffiato nel weekend.

Nel milanese come in tutta Italia i Cedri del Libano sono molto diffusi perché a partire dalla fine del Settecento è stato messo a dimora in diversi parchi e giardini.