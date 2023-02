Alfredo Cospito ha ricominciato ad assumere integratori alimentari

Ha ripreso ad assumere integratori alimentari nella giornata di lunedì 13 febbraio Alfredo Cospito, anarchico che da 117 giorni sta portando avanti uno sciopero della fame. Il 55enne si trova da sabato all'ospedale San Paolo di Milano dove è stato ricoverato in via precauzionale.

L'anarchico ha deciso di assumere integratori alimentari per arrivare lucido all' udienza del 24 febbraio in Cassazione e dopo il parere con cui il pg ha chiesto la revoca del 41 bis, regime in cui si trova e contro il quale sta protestando. Dopo l'udienza il 55enne deciderà come proseguire la sua azione.

Nel frattempo la procura di Milano ha aperto un fascicolo sui disordini verniciatisi a Milano in seguito alla manifestazione anarchica a sostegno di Cospito. 11 persone sono indagate, a vario titolo, sono resistenza e violenza a pubblico ufficiale, danneggiamento e porto abusivo di armi.