L'albero in Duomo è costato 700mila euro

I costi per l'allestimento dell'albero di Natale in Duomo si aggirano sui "700mila euro". Lo ha detto 'Estetista cinica', ovvero l'influencer bresciana Cristina Fogazzi, che con la sua azienda di cosmesi Veralab (fatturato 2021 a 62 milioni di euro) ha sponsorizzato quest'anno l'iniziativa. I numeri però non sono definitivi e potrebbero aumentare. Non sono mancate le critiche da parte delle 'fagiane', le sue 990mila follower, sull'"eccessiva spesa" in tempi di crisi energetica. Fogazzi ha risposto che questa spesa promozionale era prevista e che dà modo di lavorare a numerose persone.

L'albero, come da tradizione, è stato inaugurato a Sant'Ambrogio alla presenza del sindaco Beppe Sala. È stato chiamato 'Pina'. "Pina - si legge sul sito di Veralab - è un bellissimo abete cresciuto in Trentino-Alto Adige che, per cause ambientali, non era più stabile e doveva essere abbattuto. Abbiamo scelto di dargli una seconda vita, nel rispetto dell'ecosistema, portandolo a Milano ad illuminare queste festività. Pina è abbracciata da centinaia di led a basso consumo, e ai suoi piedi troverai un piccolo villaggio magico, tutto illuminato. La spesa sostenuta per l'energia impiegata verrà devoluta alla Casa d'accoglienza Enzo Jannacci, per consentire a chiunque si trovi in difficoltà di avere un luogo in cui dormire e ricevere un pasto ogni giorno".

L'albero è stato decorato con 700 palle natalizie fuxia e argento e reso brillante da 40mila luci led bianche. La grande scritta luminosa che campeggia sull'abete "We wish you to be yourself", come spiegano gli organizzatori, è un invito ad abbandonare etichette e pregiudizi sentendosi finalmente liberi di esprimere la propria identità, in tutte le sue declinazioni e sfumature.

Gli altri alberi di Milano

Con l’accensione dell’abete di piazza Duomo, precisa Palazzo Marino, ha preso ufficialmente il via il 'Natale degli alberi'. Da mercoledì 7 dicembre sono illuminati tutti i 18 alberi, tra abeti e installazioni, che, anche quest’anno, danno forma e colore al concept, nato da un’idea di Marco Balich e donato da Fondazione Bracco al Comune.



I 18 progetti del 'Natale degli alberi' si trovano in: piazza Duomo (Veralab), piazza della Scala (Dior), piazza San Carlo (Wopta), piazza Diaz, via Muratori/ang. via Vasari, piazzale Cadorna, piazzale Carlo Archinto, via Tolstoj/ang. via Savona, piazza Olivetti, via Console Flaminio e Arco della Pace (Dils), piazza Cordusio (Chanel), Largo La Foppa (Acqua di Parma), Corso Garibaldi (A2A), piazza XXV Aprile (Subaru), piazza XXIV Maggio (Plenitude + Be Charge), piazza Duca d’Aosta (Calabria straordinaria) e piazza Tre Torri (City Life Shopping District con Disney per Make-A-Wish).