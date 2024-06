Centri estivi: a Milano costano il triplo di Bari e il doppio di Roma

I centri estivi costano mediamente il 10% in più, in Italia, rispetto al 2023, e Milano è la città più cara. Lo si evince da un'indagine realizzata da Adoc ed Eures, che ha scandagliato i costi dei centri estivi a Milano, Bologna, Roma, Napoli e Bari. Il costo medio per settimana per una famiglia che decide di iscrivere un figlio a un centro estivo a orario pieno si attesta a 154,30 euro, per l'orario ridotto a 85 euro. Moltiplicato per 8 settimane, si traduce in una spesa di 1.234 euro. Con uno sconto per eventuali fratelli che raramente supera il 10%.

A Milano i costi più elevati: mediamente, sotto la Madonnina, occorrono 218 euro alla settimana per il tempo piano: il doppio di Bari e Napoli, rispettivamente 100 e 123 euro. Scegliendo l'orario ridotto, a Milano si pagano mediamente 176 euro, e qui la differenza geografica si fa ancora più abissale, visto che a Bari bastano 49 euro (meno di un terzo) e a Napoli 60 euro (un terzo). A Roma, per la cronaca, la media è di 137 euro settimanali per il tempo pieno e 90 euro per l'orario ridotto (la metà di Milano). Una famiglia milanese spende dunque, per 8 settimane, 1.748 euro, un valore decisamente più elevato di quelli delle altre città: 1.093 a Roma, 802 a Bari e così via.

Per Anna Rea, presidente di Adoc, tutte queste cifre sono "troppo elevate e spesso inaccessibili per la maggior parte dei genitori, e tutto ciò è aggravato dal lungo periodo di chiusura delle scuole, che pesa esclusivamente sui genitori, in particolare quelli che lavorano entrambi e sono senza il supporto della famiglia d'origine, o dove il carico è sostenuto solo dalle madri".